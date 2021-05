Más de uno Aragón (7:20) 11/05/2021

Los contagios se mantienen estables con una incidencia en catorce días de 292 contagios por 100.000 habitantes en Aragón. De momento, el ejecutivo no se plantea nuevas restricciones, o acudir al TSJA para pedir el toque de queda. Respecto a la vacunación, esta semana se distribuirán 64.400 dosis de Pfizer y Moderna, que se suman a las 15.600 de AstraZéneca que se distribuyeron pero no se han usado. Tras el fin del Estado de Alarma, los hosteleros piden ampliar horarios y Lambán recoge el guante pero no ponen fecha. Por otro lado, la liberalización ferroviaria es ya un hecho con el inicio de la actividad de Ouigo.