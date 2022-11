Noticias Teruel matinal 23/11/2022

Los comercios turolenses no necesitan reforzar sus plantillas de cara al Black Friday. Al no haber grandes cadenas de distribución, la convocatoria de venta online no ha supuesto nuevas contrataciones en la provincia.

Sin embargo, desde la asociación provincial de comerciantes sí que esperan un notable aumento de las compras a finales de esta semana debido a la entrada tardía del invierno. Además, ya han avanzado que los descuentos también van a ser mayores que en otras campañas, llegando incluso a alcanzar el 50% en algunos casos.