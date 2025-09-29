Más de Uno Zaragoza matinal 29/09/2025

Cuarte de Huerva o María de Huerva fueron ayer algunas de las localidades donde las tormentas causaron más problemas, convirtiendo las calles en ríos y anegando bajos y garajes. El Gobierno de Aragón – que aprobará esta semana un decreto ley de ayudas – reúne a las 12 horas al CECOP para analizar la situación. Las clases no han tenido que ser suspendidas.

En Zaragoza, también hubo afecciones en Parque Goya, Valdespartera o Parque Venecia. Hubo que achicar agua en los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet y, durante unas horas, el tranvía quedó cortado entre Legaz Lacambra-Adolfo Aznar y Avenida Academia.