Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 29/09/2025

En Más de uno Zaragoza, las afecciones de la borrasca Gabriel en Zaragoza y Comarca Central que dejan las fuertes tormentas de ayer por la tarde. Hablamos también de los preparativos de las fiestas del Pilar, de la campaña de “Volveremos” para el sector del mueble, del Training Day de StarWars, de un nuevo proyecto europeo para mejorar la atención oncológica a niños y adolescentes, o de los resultados deportivos del fin de semana. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva o María de Huerva fueron ayer algunas de las localidades donde las tormentas causaron más problemas, convirtiendo las calles en ríos y anegando bajos y garajes. El Gobierno de Aragón – que aprobará esta semana un decreto ley de ayudas – reúne a las 12 horas al CECOP para analizar la situación. Las clases no han tenido que ser suspendidas.

En Zaragoza, también hubo afecciones en Parque Goya, Valdespartera o Parque Venecia. Hubo que achicar agua en los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet y, durante unas horas, el tranvía quedó cortado entre Legaz Lacambra-Adolfo Aznar y Avenida Academia.

