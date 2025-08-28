Más de Uno Zaragoza matinal 28/08/2025

Un nuevo accidente laboral dejó ayer por la tarde el fallecimiento del dueño de la empresa Palenzuela García de Cadrete tras precipitarse desde la cubierta de su nave. Según fuentes de la Guardia Civil, el hombre se subió al tejado de y cayó por una claraboya a seis metros de altura. Se está investigando los hechos, pero los sindicatos apuntan a que no había medidas de seguridad ni la víctima llevaba arnés. Con este, son 27 las personas que han perdido la vida en un accidente laboral en lo que va de año.

Un hombre ha resultado herido con quemaduras y trasladado al hospital Miguel Servet tras una detonación que se ha producido en una vivienda en la calle Alonso V que ha roto los cristales. Al parecer se ha producido por una reacción violenta de una batería que se está investigando. Los Bomberos han tenido que sumergir dicha batería en agua para neutralizarla por completo

El Ministerio de Defensa invertirá 42 millones de euros en la puesta en marcha de un centro de entrenamiento del Ejército del Aire en el aeropuerto de Teruel. Este proyecto, anunciado ayer por la ministra, Margarita Robles, es un espaldarazo más al hub logístico e industrial de Defensa que el Gobierno de Aragón. El día 10 de septiembre, Robles volverá a nuestro territorio para participar en la presentación del hub. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, apuesta por aprovechar el potencial económico del sector de la Defensa.

En barrios como en Delicias o el Casco Histórico, uno de cada tres niños vive en situación de pobreza infantil. Por eso, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza una mesa extraordinaria con el Tercer Sector y más partidas presupuestarias para paliar los gastos del inicio del curso escolar, estimado en 500 euros por alumno.