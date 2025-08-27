Más de Uno Zaragoza matinal 27/08/2025

En el Consejo de ministros, el Gobierno también aprobó ayudas para los territorios afectados por incendios y otras emergencias climáticas. En concreto, se han declarado zonas catastróficas en todas las comunidades, salvo en País Vasco. El real decreto incluye a los ayuntamientos afectados por la DANA del mes de julio en la provincia de Zaragoza, y los incendios forestales de Jaca (Huesca) y Beceite (Teruel).

El comité de empresa de Avanza ha comunicado oficialmente la convocatoria de paros parciales en el servicio de autobús urbano desde el 8 de septiembre como protesta por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. La dirección de Avanza acusa a los sindicatos de romper la negociación y de pedir subidas salariales inasumibles, por encima del 20% más el IPC. Critican igualmente la intención del comité de paralizar la ciudad con la huelga convocada. Si un acuerdo entre las partes no lo remedia, los paros se producirán, desde el 8 de septiembre y hasta el 3 de octubre, de 12:30 a 13:30 y de 14:30 a 15:30; y a esas mismas horas, pero también de 8 a 9 de la mañana y de 20 a 21 horas de la noche, durante las fiestas del Pilar.

El Instituto de Turismo de España (Turespaña dependiente del Ministerio de Industria y Turismo), ha seleccionado a Zaragoza como sede de la VI Convención Turespaña, que se celebrará en octubre de 2026. La propuesta fue presentada por Zaragoza Turismo. Durante tres días, más de 600 expertos internacionales se darán cita en la ciudad.