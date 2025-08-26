Más de Uno Zaragoza matinal 26/08/2025

La dirección de Avanza y el comité de empresa se vuelven a reunir hoy para seguir negociando el nuevo convenio colectivo. De momento, las posturas están alejadas. Los sindicatos amenazan con la convocatoria de paros en el servicio de bus urbano desde septiembre y hasta finales de octubre. El presidente del comité, Raúl Cabezas, ve necesaria la protesta para lograr mejoras económicas y organizativas.

La última brigada aragonesa de INFOAR que ha colaborado en la extinción de los incendios en Castilla y León regresaron ayer por la tarde a la base de Ayerbe. Tras varios días de trabajo, ejecutando una quema de gran envergadura para cerrar uno de los frentes, apertura de líneas de defensa y labores de perimetraje, los efectivos han regresado con la satisfacción del trabajo realizado y el apoyo de los vecinos. El jefe de la brigada R31 Los Mallos, Raúl Solana.

El sindicato UGT aboga por mejorar las condiciones laborales de los bomberos de SARGA. Angélica Mazo, representante de UGT Servicios Públicas, explica que, pese a las cifras publicadas por las administraciones, los trabajadores de la empresa pública apenas cobran 1.300 euros al mes, pese a los riesgos que entraña su labor…