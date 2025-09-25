Más de Uno Zaragoza matinal 25/09/2025

Aunque el Gobierno de Aragón analizó reformar el hospital Royo Villanova, finalmente, el presidente Azcón anuncia su intención de destinar 200 millones a la construcción de uno nuevo. De esta forma, las instalaciones se adaptarán a las necesidades de la sanidad del siglo XXI y se solucionarán de partida los actuales problemas de espacio.

Pero, además, hoy hay pleno en el Ayuntamiento. Además de ratificar las distinciones municipales, se debatirán hasta 14 mociones. El debate promete ser “caliente” porque, entre otros temas, se pondrán sobre la mesa asuntos como el ataque a Gaza o el cambio de la denominación de los Puntos Violeta.