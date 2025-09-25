Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 25/09/2025

En Más de uno Zaragoza, Azcón anuncia la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova y la licitación en 2026 de la redacción del proyecto del centro de salud de Arcosur. Además, el pleno debate hoy mociones sobre Gaza o el cambio de denominación de los Puntos Violeta. Además, la reapertura de San Lázaro, salen de la cárcel los dos indultados de “los 6 de Zaragoza” y la victoria de Casademont femenino. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Aunque el Gobierno de Aragón analizó reformar el hospital Royo Villanova, finalmente, el presidente Azcón anuncia su intención de destinar 200 millones a la construcción de uno nuevo. De esta forma, las instalaciones se adaptarán a las necesidades de la sanidad del siglo XXI y se solucionarán de partida los actuales problemas de espacio.

Pero, además, hoy hay pleno en el Ayuntamiento. Además de ratificar las distinciones municipales, se debatirán hasta 14 mociones. El debate promete ser “caliente” porque, entre otros temas, se pondrán sobre la mesa asuntos como el ataque a Gaza o el cambio de la denominación de los Puntos Violeta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer