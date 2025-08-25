Más de Uno Zaragoza matinal 25/08/2025

La Universidad de Zaragoza publicará hoy un nuevo llamamiento para cubrir vacantes. Actualmente, hay plazas libres en grados como Ciencias Ambientales en Huesca o Bellas Artes en Teruel. También en Geología. El catedrático, José Luis Simón, anima a los estudiantes a decantarse por esa disciplina clave para el mundo actual y con datos muy bajos de paro. Además, la institución académica inicia hoy los Cursos 0, dirigidos a reforzar y homogeneizar los conocimientos básicos de los alumnos de nuevo ingreso antes del inicio oficial del curso.

La Diputación de Zaragoza ha convocado hoy un pleno extraordinario, a petición del grupo socialista, en la que se debatirá una moción para defender la profesionalidad e independencia de los secretarios, interventores y tesoreros de las administraciones locales, así como del conjunto de los empleados públicos de la institución provincial. Con esta iniciativa quieren rechazar las acusaciones del PP sobre la labor de los funcionarios en el supuesto caso de corrupción en el ayuntamiento de Aguarón.

La rehabilitación de la fachada de la basílica de Santa Engracia se prolongará durante algo más de un año, con dos fases de obras. En la primera, se están haciendo trabajos de limpieza para corregir la fachada y reparar elementos superficiales. La segunda empezará en febrero, a cargo del Gobierno de Aragón, y se centrará en la rehabilitación de la portada renacentista.