Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 24/09/2025

En Más de uno Zaragoza, el grupo chino Juneyao invertirá 10 millones a través de una filial para la venta de vehículos eléctricos. Además, reacciones a la decisión del Gobierno de España de indultar a dos de “los 6 de Zaragoza” y detienen a una mujer por robar cascos de moto en grandes superficies. Con la futura gestión del Parque de Atracciones y con el deporte terminamos hoy el informativo. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El final de la visita de la alcaldesa a Chueca nos deja un titular: el grupo Juneyao invertirá 10 millones en Zaragoza, a través de una empresa filial, para la venta en Europa de sus vehículos eléctricos y furgonetas. En una primera fase participarán en el proyecto socios de referencia como Grupo Carreras.

Por otra parte, la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” se muestra satisfecha tras la aprobación en Consejo de ministros del indulto de dos de los seis detenidos por unos disturbios contra un mitin de Vox. Desde esta formación consideran que la decisión de Moncloa "es una vergüenza que desautoriza al poder judicial", que ya dictó sentencia.

