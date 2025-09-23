Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 23/09/2025

En Más de uno Zaragoza, detalles del nuevo proyecto de vivienda de alquiler en Torrero y de la electrificación de las cocheras de Avanza. Además, nombramientos sin unanimidad política de los Hijos Predilectos, el ERE de KETER Ibérica y deportes. En sucesos, descarrila un tren de mercancías en Puerto Venecia, el juicio por el asesinato de un camello en Ejea, entra en prisión el chico acusado de herir de gravedad a dos personas en la plaza de los Sitios. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El Ayuntamiento va a impulsar 32 nuevas viviendas de alquiler asequible en el barrio de Torrero. Se construirán por módulos industrializados para ahorrar tiempo e impacto medioambiental, y para poder acceder a fondos europeos. Los vecinos de la zona acordarán los usos que tendrá la planta baja del edificio.

Por otro lado, la segunda fase de la electrificación de las cocheras de Avanza ha terminado con la incorporación de 47 nuevos equipos de recarga que se suman a los 75 ya existentes. Así se garantiza la recarga de los 112 buses eléctricos con los que ya cuenta la flota, y que serán 135 gracias a una nueva compra de vehículos.

