Más de uno Zaragoza matinal 20/08/2025

En Más de uno Zaragoza matinal hemos contado que la mitad de los vecinos afectados por el incendio del 28 de julio en la calle Eduardo Taboada, en Tenerías, han recuperado el suministro de agua tres semanas después. En el resto, se repondrá el servicio este jueves. Las llamas calcinaron una veintena de coches y causaron desperfectos en la fachada.

En lo que va de año, Zaragoza ha concedido 65 licencias para construir 1.604 nuevas viviendas, de las que el 46,3% serán protegidas o públicas. Las zonas con mayor desarrollo urbanístico son el Distrito Sur con 673, el entorno de avenida Cataluña y Vadorrey con 188, y Valdefierro-Oliver con 163.

También hemos contado que, según el portal Idealista, la casa más cara de Zaragoza se vende por 1.900.000 euros, aunque los propietarios están abiertos a negociar. Se ubica en Casablanca y cuenta con más de 734 metros cuadrados construidos, nueve habitaciones y siete baños repartidos en dos plantas y sótano.

