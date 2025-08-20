Más de uno Zaragoza matinal 20/08/2025

En lo que va de año, Zaragoza ha concedido 65 licencias para construir 1.604 nuevas viviendas, de las que el 46,3% serán protegidas o públicas. Las zonas con mayor desarrollo urbanístico son el Distrito Sur con 673, el entorno de avenida Cataluña y Vadorrey con 188, y Valdefierro-Oliver con 163.
También hemos contado que, según el portal Idealista, la casa más cara de Zaragoza se vende por 1.900.000 euros, aunque los propietarios están abiertos a negociar. Se ubica en Casablanca y cuenta con más de 734 metros cuadrados construidos, nueve habitaciones y siete baños repartidos en dos plantas y sótano.