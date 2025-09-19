Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 19/09/2025

En Más de uno Zaragoza, manifestación para reclamar vivienda para los sintecho de Parque Bruil y el anuncio del consistorio de habilitar pisos municipales para personas sin hogar. Además, AENA ampliará la pista y creará un aparcamiento en altura en el aeropuerto. También hablamos de la manifestación por el cierre de las Casas de Juventud, nuevo hospital de día para niños y adolescentes con problemas de salud mental, ingresa en prisión el hombre que mató a otro de una paliza en Delicias esta semana y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El Ayuntamiento prevé abrir en noviembre al menos 20 plazas en pisos municipales para personas en situación de calle que no tienen cobertura del Gobierno de España. Así lo adelantó anoche la consejera Marian Orós, a raíz de la movilización convocada por vecinos de Parque Bruil para reclamar soluciones habitacionales para las personas que viven y duermen allí en la calle.

Por otro lado, AENA invertirá en obras para ampliar la pista del aeropuerto de Zaragoza o para crear allí un nuevo aparcamiento en altura. Esta actuación forma parte del plan de inversión anunciado por el Gobierno de España y dotado de 12.888 millones de euros para el periodo 2027-2031.

