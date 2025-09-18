Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 18/09/2025

En Más de uno Zaragoza, movilización de los vecinos de Parque Bruil mientras Ayuntamiento y Delegación reiteran su compromiso con los sintecho que viven en la zona. Detalles de la nueva comisaría de Pignatelli o del dispositivo de seguridad de las fiestas del Pilar. Además, polémica por la denominación de los “Puntos violeta”, novedades en la lucha contra las ratas, las demandas sanitarias y educativas de Arcosur e información del deporte. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Vecinos de Parque Bruil se manifestarán esta tarde para exigir medidas de regeneración y denunciar la situación en la que viven decenas de personas sin hogar en esa parte de la ciudad. Mientras tanto, Ayuntamiento y Delegación se comprometen a coordinarse en la atención de esas personas, muchas de las cuales son migrantes con derecho a protección internacional.

Por otro lado, el dispositivo de las fiestas del Pilar se activará un día antes de su inicio, el 3 de octubre, coincidiendo con la actuación del cura Dj. El consistorio activará un nuevo plan de autoprotección de la Plaza del Pilar, que volverá a tener aforo máximo limitado. De alcanzarse las 45.000 personas, se cerrarían los accesos.

