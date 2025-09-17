Más de Uno Zaragoza matinal 17/09/2025

Aunque el Ayuntamiento presentó ayer oficialmente las fiestas el Pilar, todavía queda pendiente informar sobre los cambios en la Ofrenda de Frutos. El consistorio y la Federación de Casas Regionales trabajan para ampliar y dar más proyección al acto. Además, la consejera de Cultura, Sara Fernández, asegura que las Casas Regionales – que pierden el espacio de Plaza Aragón – rechazaron la propuesta de tener una carpa única en Eduardo Ibarra, Parque Grande o Zona Expo.

Por otro lado, no habrá unanimidad política en el nombramiento de los hijos predilectos de Zaragoza. La alcaldesa Chueca confirmó ayer que su grupo se abstendrá en la votación de la propuesta de ZeC, que pide reconocer a la Casa Palestina. La alcaldesa denuncia la muerta de civiles en Gaza, pero cree que el debate de las distinciones de la ciudad no es el marco adecuado para analizar la situación en Palestina.