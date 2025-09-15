Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 15/09/2025

En Más de uno Zaragoza, detalles de la protesta de ayer en apoyo al pueblo palestino o de los asuntos que van hoy a comisión de urbanismo. Además, el aniversario de Plena Inclusión Aragón, el impacto de la reforma de la ley antitabaco en hostelería, dos heridos graves por una pelea con arma blanca en Plaza de los Sitios, el proceso de admisión de las Escuelas de Idiomas o la previa del partido del Real Zaragoza. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento analizará hoy el estudio de detalle del proyecto de reurbanización del área del Portillo, que implica algunos cambios en la configuración de zonas verdes y viarios. Zaragoza Alta Velocidad licitará próximamente esa intervención que implicará una inversión de más de 33 millones de euros.

Por otro lado, decenas de ciudadanos y representantes de la cultura aragonesa participaron ayer en la plaza Basilio Paraíso en un acto en apoyo al pueblo Palestino. Durante doce horas, de 10 a 22 horas, leyeron los nombres y apellidos de los más de 18.600 niños y niñas asesinados en Gaza por el Estado israelí en los dos últimos años.

