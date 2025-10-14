Más de Uno Zaragoza matinal 14/10/2025

Zaragoza vuelve a la normalidad tras diez intensos días de fiestas del Pilar en los que más de 2,6 millones de personas han participado en los distintos actos programados. En concreto, 130.000 participaron en las actividades infantiles de Río y Juego y 184.000 acudieron a los conciertos de la Plaza del Pilar, en el escenario Ámbar.

Los zaragozanos ponen a las fiestas de este año una nota media de 7,9, destacando como aspectos más positivos la limpieza y la seguridad. Otro dato positivo: el gasto medio ha subido a 200 euros por persona, lo que impacta directamente en la economía local.