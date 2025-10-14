Más de Uno Zaragoza matinal 14/10/2025

Informativo matinal

En Más de uno Zaragoza, unos 2,6 millones de personas han participado en las actividades de las fiestas del Pilar, a las que los ciudadanos ponen una nota media de 7,9. Hablamos de los últimos actos de ayer, de la huelga del tranvía o de las quejas por ruidos y suciedad de vecinos del centro, entre otros asuntos. También de la información deportiva. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Zaragoza vuelve a la normalidad tras diez intensos días de fiestas del Pilar en los que más de 2,6 millones de personas han participado en los distintos actos programados. En concreto, 130.000 participaron en las actividades infantiles de Río y Juego y 184.000 acudieron a los conciertos de la Plaza del Pilar, en el escenario Ámbar.

Los zaragozanos ponen a las fiestas de este año una nota media de 7,9, destacando como aspectos más positivos la limpieza y la seguridad. Otro dato positivo: el gasto medio ha subido a 200 euros por persona, lo que impacta directamente en la economía local.

