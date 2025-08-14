Más de uno Zaragoza matinal 14/08/2025

El brote de intoxicación alimentaria que afectó a más de 500 personas en Barbastro tuvo su origen en unos tomates para untar tostadas. Las investigaciones de Salud Pública han detectado la bacteria de salmonella en ese alimento en crudo. Van a analizar la finca agrícola que los cultivó. Como consecuencia de este brote 14 personas tuvieron que ser hospitalizadas, de hecho, cuatro continúan ingresadas: un niño y tres adultos. El Gobierno aragonés ha ordenado la desinfección de las instalaciones del establecimiento de comida donde se inició el brote. Ese negocio ha cerrado voluntariamente unos días y podría enfrentarse a una sanción, al igual que la explotación agrícola que suministró los tomates.

La ola de incendios que asola a varias zonas de España también genera inquietud en Aragón. Desde la asociación española de municipios de montaña, con sede en Boltaña, aseguran que las políticas forestales no tienen en cuenta a las personas que viven en el territorio.

De la actualidad política, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, defiende la libertad de culto, tras conocer la propuesta de VOX de prohibir en nuestro territorio la celebración pública de fiestas musulmanas como la del cordero. Azcón señala que no ha hay problemas de convivencia en nuestro territorio.