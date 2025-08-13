Más de uno Zaragoza matinal 13/08/2025

Sólo un 17,3% de los aragoneses menores de 30 años se han podido emancipar y ya no viven con sus padres. Son datos del Observatorio del Consejo de la Juventud que nos sitúa como la tercera Comunidad Autónoma con mejor tasa, sólo por detrás de Madrid y Cataluña. La principal barrera para iniciar una vida fuera del hogar de la familia es el acceso a una vivienda digna. El precio medio del alquiler en Aragón es de 600 euros compartiendo piso y el sueldo medio de un joven es de 1.160 euros.

Dirección y comité de empresa de AVANZA retomarán hoy las negociaciones del nuevo convenio colectivo en el servicio de autobuses urbanos. Las posturas siguen alejadas, ya que hay importantes diferencias económicas y en el registro de jornada. El Ayuntamiento confía en que ambas partes lleguen a un acuerdo antes del 5 de septiembre. De lo contrario, publicará los pliegos de la futura contrata del bus y no incluiría los puntos del acuerdo.

Precisamente el sindicato CUT denuncia que el lunes, 45 autobuses tuvieron que retirarse a cocheras por averías, principalmente causadas por las altas temperaturas. Señalan que esos vehículos son el 20% de la flota que presta el servicio en verano, lo que provocó aumentos de frecuencia en las paradas. Incluso aseguran que algunos conductores no pudieron prestar su servicio por falta de autobuses.

71 nuevos bomberos se incorporarán en septiembre al cuerpo municipal tras superar un largo proceso de oposición. Dentro de un mes comenzarán un curso de formación de 400 horas donde colaborarán con la actual plantilla. Estarán plenamente operativos a principios de 2026. DE esta manera, la plantilla roza el 100%. Alfonso Mendoza es el consejero de Régimen Interior.