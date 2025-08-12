Más de uno Zaragoza matinal 12/08/2025

Esta ola de calor ha provocado que casi todo Aragón esté en alerta roja por riesgo de incendios. De hecho, ayer se produjeron dos incendios, en Daroca y Sabiñánigo. El de Daroca quedó controlado a última hora de la tarde y afectó a 35 hectáreas, mientras que el de Sabiñánigo tuvo lugar en La Guarguera y apenas arrasó con una hectárea de superficie.

El Ayuntamiento de Zaragoza desactivará mañana el Plan de Emergencias Municipal por altas temperaturas, pero lo volverá a activar el viernes ya que el fin de semana los termómetros volverán a dispararse con máximas que podrían superar los 40 grados. Además, el calor nos seguirá acompañando por la noche con temperaturas que no bajarán de los 24 grados.

La ola de calor agrava los problemas en el albergue. Es un edificio del siglo XIX, que está en obras, y sin aire acondicionado. El director de este equipamiento, Juanma Harto, explica que han habilitado unos pabellones climatizados y que tienen agua fría para las personas que la soliciten.

El cambio climático y las temperaturas extremas afectan a la producción agrícola y también a la calidad nutricional de frutas y verduras. El calor extremo reduce las vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra de estos alimentos y, en cambio, aumenta la concentración de azúcares. La investigadora del CSIC, Celia Cantín, explica que las altas temperaturas provocan que las frutas sean más blandas, cambie la textura y disminuye la vida útil.