Más de uno Zaragoza matinal 11/08/2025

El Ayuntamiento mantiene la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor. De hecho, la previsión indica que hoy alcanzaremos el punto álgido con 42 grados de máxima en la ciudad. Como es habitual, en este tipo de casos, el Consistorio ha reducido el precio de la entrada individual a las piscinas municipales y ha activado la red de refugios climáticos integrada por 55 equipamientos municipales. La concejal de Protección Civil, Ruth Bravo, ha realizado algunas recomendaciones para evitar golpes de calor. La temperatura máxima de Aragón se registró ayer en Torla con 43 grados. Le siguieron Sabiñánigo y Ainsa con 40 grados.

Los bomberos dieron ayer por extinguido el incendio que se declaró el sábado en la empresa de productos químicos industriales, Adiego Hermanos, del polígono de La Cartuja Baja. Las llamas se extendieron por una zona de almacenado con materiales diversos, entre ellos potasio, sodio y ácido fluorhídrico. No hubo que lamentar daños humanos, pero sí materiales. Además, los vecinos de ese barrio rural tuvieron que estar confinados durante unas horas.

Otro incendio, hace justo dos semanas, las llamas calcinaron una veintena de coches en un aparcamiento exterior y causaron graves desperfectos en un inmueble anexo en la urbanización de la calle Taboada en la zona de Tenerías. A lo largo de esta semana, los inquilinos recuperarán los servicios de luz y de agua. De esta manera, la mayoría de los vecinos podrían volver a sus casas, aunque la mayoría están cubiertas de hollín.

Gobierno aragonés, sindicatos y empresarios están preocupados por el repunte en el número de accidentes laborales. En lo que llevamos de año, 25 personas han muerto en su puesto de trabajo. En los últimos 11 días, se hay que contabilizar seis víctimas. La última se produjo este fin de semana. Un empleado, de 22 años, perdió la vida cuando estaba limpiando una campana extractora en un restaurante del barrio de Las Fuentes.