Más de Uno Zaragoza matinal 10/10/2025

En Más de uno Zaragoza, los preparativos de la Ofrenda de Flores, la falta de acuerdo mantiene los paros en el tranvía del 12 al 19 de octubre, detalles de la agenda de hoy y de la Feria del Pilar. Además, PSOE y PP confrontan sus modelos festivos, el colegio María Moliner estrena cocina, sucesos e información deportiva del fin de semana. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Los técnicos han empezado a instalar la estructura de la Ofrenda de Flores, que el domingo, volverá a batir récord de participación con 1.216 grupos inscritos y 112.117 oferentes. Mañana tendrá lugar, por segundo año, el acto solemne de colocación de la imagen de la Virgen.

Y aunque estuvo cerca, no hubo acuerdo ayer en el SAMA entre los trabajadores del tranvía y la empresa. Por tanto, se mantienen los paros parciales del 12 al 19 de octubre. El Ayuntamiento informará hoy sobre los servicios mínimos establecidos ante la previsión de que la protesta condicione especialmente los desplazamientos a Valdespartera.

