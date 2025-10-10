Más de Uno Zaragoza matinal 10/10/2025

Los técnicos han empezado a instalar la estructura de la Ofrenda de Flores, que el domingo, volverá a batir récord de participación con 1.216 grupos inscritos y 112.117 oferentes. Mañana tendrá lugar, por segundo año, el acto solemne de colocación de la imagen de la Virgen.

Y aunque estuvo cerca, no hubo acuerdo ayer en el SAMA entre los trabajadores del tranvía y la empresa. Por tanto, se mantienen los paros parciales del 12 al 19 de octubre. El Ayuntamiento informará hoy sobre los servicios mínimos establecidos ante la previsión de que la protesta condicione especialmente los desplazamientos a Valdespartera.