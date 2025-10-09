Más de Uno Zaragoza matinal 09/10/2025

Los trabajadores del tranvía y representantes de la operadora se reúnen en el SAMA para intentar acordar mejoras laborales que permitan desconvocar los paros convocados del 12 al 19 de octubre. Los sindicatos critican que el consistorio se niegue a mediar en el conflicto, porque tiene el 20% de la SEM y es el titular del servicio.

El inicio de la protesta coincidirá con el día grande de las celebraciones. Los estudiantes mañana ya no tendrán clase y dejaremos la etapa “valle de la semana”, por lo que crecerá la ya muy alta participación en los actos festivos.