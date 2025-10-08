Más de Uno Zaragoza matinal 08/10/2025

La DGT pone en marcha hasta el domingo una campaña centrada en la vigilancia de las distracciones. Están detrás de los 35% de los accidentes con víctimas mortales, y del 24% de los accidentes, en general. En lo que llevamos de fiestas, además, se han hecho más de 1.000 controles de alcohol y drogas, pero sólo el 5% de los conductores han dado positivo.

Por otro lado, las celebraciones del Pilar llegan a su ecuador hoy con la actuación del rapero Duki en Espacio Zity, Dj Nano en la plaza del Pilar o Telphunken en el Jardín de Invierno.