Más de Uno Zaragoza matinal 08/10/2025

En Más de uno Zaragoza, campaña especial de la DGT para vigilar las distracciones al volante, balance del transcurso de las fiestas y detalles de la programación de hoy. Además, Chueca confía en revalidar los acuerdos con VOX y aprobar el presupuesto y las propuestas de ordenanzas fiscales del PSOE y ZeC. También hablamos del desmantelamiento de un prostíbulo en un piso alquilado y de los deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La DGT pone en marcha hasta el domingo una campaña centrada en la vigilancia de las distracciones. Están detrás de los 35% de los accidentes con víctimas mortales, y del 24% de los accidentes, en general. En lo que llevamos de fiestas, además, se han hecho más de 1.000 controles de alcohol y drogas, pero sólo el 5% de los conductores han dado positivo.

Por otro lado, las celebraciones del Pilar llegan a su ecuador hoy con la actuación del rapero Duki en Espacio Zity, Dj Nano en la plaza del Pilar o Telphunken en el Jardín de Invierno.

