Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 08/09/2025

En Más de uno Zaragoza, pospuesta la huelga del bus urbano gracias a los avances en la negociación del convenio. También hablamos de la vuelta al cole de alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, de la segunda fase de la regeneración del río Huerva, del sorteo de los grupos de la Ofrenda de Flores, del balance provisional del Vive Latino y de la información del deporte. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Afortunadamente para los usuarios, se pospone la huelga del bus que iba a comenzar hoy, gracias a los avances en la negociación del nuevo convenio. El comité y la dirección de Avanza se vuelven a reunir hoy en el SAMA para intentar llegar a un acuerdo que permita desconvocar definitivamente los paros, que a la espera de lo que suceda, posponen su inicio a este jueves, día 11.

Además, es un día de nervios para los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que hoy terminan sus vacaciones. Los del colegio Ana María Navales estrenarán la primera fase de Primaria, tras una inversión de 4,6 millones.

