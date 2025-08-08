Más de uno Zaragoza matinal 08/08/2025

En el inicio de esta nueva ola de calor, UGT denuncia que Zaragoza es la única ciudad de España que no modifica los horarios de los trabajadores de la construcción para evitar los efectos de las altas temperaturas. El sindicato pide que se modifique la ordenanza municipal para poder empezar a trabajar antes y evitar la exposición al sol. El responsable del sector en UGT, Manuel Grande, pide al Ayuntamiento un cambio para cumplir con sus propias recomendaciones.

Los 149 puntos de recarga para vehículos eléctricos instaladas en 37 ubicaciones de la ciudad han evitado la emisión de 670 toneladas de CO2 a la atmósfera. La energía suministrada equivale a cerca de 5 millones de kilómetros recorridos por vehículos eléctricos en la ciudad. Desde el Ayuntamiento no tienen previsto ampliar el número de cargadores para coches, pero sí en la flota de autobuses urbanos eléctricos.

El Ayuntamiento está en contacto con los 16 bares situados en la plaza de los Sitios para combatir una plaga de ratas. En los últimos días, se han levantado las tarimas de las terrazas para limpiarlas y las empresas de desinfección trabajan para evitar su propagación. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, señala que han inspeccionado la red de alcantarillado, pero no han encontrado roedores.

En el primer semestre del año, la asesoría jurídica gratuita frente a la ocupación ilegal de viviendas que gestiona el Colegio de Abogados de Zaragoza ha recibido 55 nuevas consultas. Desde su puesta en marcha, en 2021, han atendido 457 casos. El consejero de Vivienda, Víctor Serrano, denuncia que la ocupación ilegal degrada los barrios.