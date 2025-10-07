Informativo matinal

Más de Uno Zaragoza matinal 07/10/2025

En Más de uno Zaragoza, el desencuentro entre Chueca y Paula Ortiz, las cifras de participación en los actos del Pilar y detalles de la programación de hoy. Además, detenidas cuatro personas por robar móviles, el hombre que apuñaló a su expareja pasa a disposición judicial, el cruce de declaraciones entre Beltrán y Orós por los Puntos Violeta e información del deporte. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La alcaldesa Natalia Chueca y la directora Paula Ortiz sellaron la paz ayer por la tarde en una conversación telefónica tras el desencuentro surgido a raíz del pregón, en el que Ortiz criticó el cierre de algunas casas de juventud o la falta de profesores y médicos. La alcaldesa consideró fuera de lugar y poco elegantes esas declaraciones, al entender que el cine y la cultura debían ser los protagonistas del pregón.

Al margen de esa polémica, más de 700.000 personas han disfrutado ya de los distintos actos desde que empezaron las fiestas. Cruz Roja ha atendido estos días a 143 personas, pero sólo 2 necesitaron ser ingresadas. Anoche unas 16.000 personas acudieron a los conciertos de Cruz Cafuné y De La Rose en Espacio Zity.

