Más de Uno Zaragoza matinal 07/10/2025

La alcaldesa Natalia Chueca y la directora Paula Ortiz sellaron la paz ayer por la tarde en una conversación telefónica tras el desencuentro surgido a raíz del pregón, en el que Ortiz criticó el cierre de algunas casas de juventud o la falta de profesores y médicos. La alcaldesa consideró fuera de lugar y poco elegantes esas declaraciones, al entender que el cine y la cultura debían ser los protagonistas del pregón.

Al margen de esa polémica, más de 700.000 personas han disfrutado ya de los distintos actos desde que empezaron las fiestas. Cruz Roja ha atendido estos días a 143 personas, pero sólo 2 necesitaron ser ingresadas. Anoche unas 16.000 personas acudieron a los conciertos de Cruz Cafuné y De La Rose en Espacio Zity.