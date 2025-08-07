Más de uno Zaragoza matinal 07/08/2025

El Gobierno aragonés planifica ya la acogida de los 251 menores migrantes no acompañados que llegarán muy pronto desde Canarias, dentro del reparto que el Ministerio va a realizar entre las regiones. El Ejecutivo aragonés mantiene el recurso que presentó ante el Constitucional contra esta medida porque apenas llegarán MENAS a Cataluña, pero reiteran que cumplirán la ley. De hecho, trabajan ya en la escolarización, sanidad y futura inserción laboral de esos menores. La vicepresidenta Vaquero culpa al Gobierno de España de hacer política, al excluir a Cataluña de este reparto.

El proyecto de interés general del Distrito Aragonés de Tecnología, DAT Alierta cuenta con dos fases de construcción entre 2025-2029 y una inversión de 200 millones de euros. Este proyecto creará más de 1.200 puesto de trabajo y mantendrá otros 3.000 empleos. La empresa Idom desarrolla esta iniciativa.

Nueva muerte en jornada laboral en Aragón. Un operario de una empresa de ascensores falleció, el martes, en Zaragoza, tras sufrir una indisposición cuando trabajaba en la azotea de un edificio. Los servicios de emergencias no pudieron salvarle la vida. Se investiga como accidente laboral. En lo que llevamos de año, 24 trabajadores han perdido la vida en Aragón.

El Gobierno aragonés da por controlado el brote de intoxicación alimentaria detectado en Barbastro. Cerca de 300 personas se han visto afectadas por ingerir productos en mal estado en la Muestra Gastronómica, que tuvo lugar el fin de semana en la capital del Vero.