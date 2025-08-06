Más de uno Zaragoza matinal 06/08/2025

El Gobierno autonómico convocará después del verano una reunión del Consejo de Salud y Seguridad Laboral para analizar estos diferentes accidentes laborales que se han producido en Aragón en las últimas semanas. En declaraciones a Onda Cero, el director general de Trabajo del Ejecutivo aragonés, Jesús Divassón, señala que uno de los objetivos es reforzar la vigilancia. El Gobierno aragonés está pendiente de los siniestros que se producen en las subcontratas, las caídas en altura y en la conducción de carretillas. Recuerdan que en esta legislatura han conseguido que el Ministerio eleve de 83 a 92 el número de inspectores de trabajo.

El ayuntamiento ha sacado a licitación el nuevo contrato del programa “Educación en la Calle”, dirigido a chicos, de 8 a 16 años, en riesgo de exclusión social. Pretende asegurar su derecho a la educación. Cuenta con un presupuesto cercano a los tres millones de euros, un 45% más que el actual. La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, destaca el papel del educador social en esta iniciativa y asegura que lo más importante es que estos niños y adolescentes no estén en la calle.

El Consistorio también ha licitado los contratos para realizar trabajos de mejora en los colegios Moreno Calvete, Marcos Frechín y Joaquín Costa durante las vacaciones de verano y, en invierno, en el Domingo Miral y Alborada. Estas reformas se incluyen dentro del programa Adapta tu Patio que contará con 250.000 euros de inversión con el objetivo de hacer más naturales estos espacios. Esos trabajos incluyen la plantación de árboles, habilitar zonas de sombra e instalar pérgolas y bancos.

Queda un mes para que la empresa AVANZA y los sindicatos del servicio de autobús urbano pacten un nuevo convenio colectivo. El 5 de septiembre termina el plazo y con o sin acuerdo, el Ayuntamiento tiene previsto publicar los pliegos para adjudicar la gestión de este servicio de transporte público. La consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes, confía en que ambas partes lleguen a un punto en común.