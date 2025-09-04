Más de Uno Zaragoza matinal 04/09/2025

Los cineastas Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, junto a la diseñadora Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor, Pepe Lorente, ejercerán el 4 de octubre como pregoneros de las fiestas del Pilar. El director de “La estrella azul” reconoce que nunca imaginó tener esa responsabilidad en el arranque de las celebraciones.

Por otra parte, siguen las reacciones tras la decisión de Ryanar de suprimir las conexiones desde Zaragoza con París, Mallorca y Fez. La alcaldesa, Natalia Chueca, responsabiliza de esta pérdida de conectividad al Gobierno de España, por la subida de tasas de AENA.