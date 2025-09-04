Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 04/09/2025

En Más de uno Zaragoza, tres cineastas serán los pregoneros de las fiestas del Pilar. Hablamos también del recorte de vuelos de Ryanair, del convenio del bus, de la polémica en torno a la convocatoria de un pleno en la calle en el Rabal, de las inversiones en el CEIP Valdespartera III o de los preparativos del Vive Latino. También de la actualidad deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Los cineastas Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, junto a la diseñadora Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor, Pepe Lorente, ejercerán el 4 de octubre como pregoneros de las fiestas del Pilar. El director de “La estrella azul” reconoce que nunca imaginó tener esa responsabilidad en el arranque de las celebraciones.

Por otra parte, siguen las reacciones tras la decisión de Ryanar de suprimir las conexiones desde Zaragoza con París, Mallorca y Fez. La alcaldesa, Natalia Chueca, responsabiliza de esta pérdida de conectividad al Gobierno de España, por la subida de tasas de AENA.

