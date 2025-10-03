Más de Uno Zaragoza matinal 03/10/2025

La asociación Horeca prevé una ocupación media de cerca del 69% durante estas fiestas del Pilar, con picos que superarán el 80% mañana y el próximo fin de semana. Representantes del mundo del cine darán el pregón de arranque de las fiestas, que llega con algunas novedades al Espacio Zity y al recinto ferial.

Eso sí, los últimos días de la celebración estarán condicionados por la huelga convocada en el servicio del tranvía entre el 12 y el 19 de octubre. Aunque plantean paros en determinados tramos horarios, el día grande de las fiestas el servicio parará las 24 horas.