Informativo matinal

Más de Uno Zaragoza matinal 03/10/2025

En Más de uno Zaragoza, detalles de las fiestas del Pilar con datos de ocupación hotelera, novedades en Espacio Zity o de la huelga del tranvía convocada del 12 al 19 de octubre. Hablamos también del protocolo contra agresiones sexistas, de la actuación del Cura DJ este viernes en la antesala de inicio de las celebraciones, de las manifestaciones en apoyo a los gazatíes y de la agenda deportiva del fin de semana. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La asociación Horeca prevé una ocupación media de cerca del 69% durante estas fiestas del Pilar, con picos que superarán el 80% mañana y el próximo fin de semana. Representantes del mundo del cine darán el pregón de arranque de las fiestas, que llega con algunas novedades al Espacio Zity y al recinto ferial.

Eso sí, los últimos días de la celebración estarán condicionados por la huelga convocada en el servicio del tranvía entre el 12 y el 19 de octubre. Aunque plantean paros en determinados tramos horarios, el día grande de las fiestas el servicio parará las 24 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer