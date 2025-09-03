Más de Uno Zaragoza matinal 03/09/2025

La aerolínea Ryanar – con conexiones desde Zaragoza a Londres, París, Bruselas o Milán – podría anunciar y concretar hoy la reducción de plazas y vuelos en los aeropuertos regionales. Es su respuesta a la subida de tasas anunciada por AENA hace unas semanas, y que, según los responsables de la compañía, lastrarán la actividad y el crecimiento de los aeropuertos.

Y hoy, nuevo intento en el SAMA para desbloquear el convenio del autobús urbano. El presidente del comité, Raúl Cabeza, reconoce que quedan muchos temas pendientes de cerrar con Avanza para lograr alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales y, paralelamente, desconvocar los paros previstos a partir del 8 de septiembre.