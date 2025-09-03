Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 03/09/2025

En Más de uno Zaragoza, posibles recortes en los vuelos de Ryanair desde la capital aragonesa y la negociación del convenio del autobús. Además, las inversiones en carriles bici, VOX pide investigar exhaustivamente los incendios del PTR, récord de grupos para la Ofrenda de flores del 12 de octubre, las vacantes de profesores en coles concertados y las noticias deportivas. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La aerolínea Ryanar – con conexiones desde Zaragoza a Londres, París, Bruselas o Milán – podría anunciar y concretar hoy la reducción de plazas y vuelos en los aeropuertos regionales. Es su respuesta a la subida de tasas anunciada por AENA hace unas semanas, y que, según los responsables de la compañía, lastrarán la actividad y el crecimiento de los aeropuertos.

Y hoy, nuevo intento en el SAMA para desbloquear el convenio del autobús urbano. El presidente del comité, Raúl Cabeza, reconoce que quedan muchos temas pendientes de cerrar con Avanza para lograr alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales y, paralelamente, desconvocar los paros previstos a partir del 8 de septiembre.

