Más de Uno Zaragoza matinal 02/10/2025

Voluntarios y sanitarios de Cruz Roja participarán en 250 actos durante las fiestas del Pilar para velar por la seguridad y atender posibles urgencias. El año pasado atendieron a 471, y de ellas, 66 fueron ingresadas. Su trabajo in situ contribuye a la salud de los ciudadanos y a evitar la congestión de las urgencias y hospitales. Además, miembros de Cruz Roja Juventud sensibilizarán sobre salud sexual, género o consumo de estupefacientes en los principales enclaves de la celebración.

La ciudad está ya preparada para las fiestas y de hecho, hoy abren ya las food trucks de Echagaray y Caballero. Hablando de hostelería, más de 40 restaurantes y bares participarán en la nueva edición del “PilarGastroWeek”. Otro plato fuerte, el Zgamer, abrirá mañana sus puertas en la Sala Multiusos del Auditorio.