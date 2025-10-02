Informativo matinal

Más de Uno Zaragoza matinal 02/10/2025

En Más de uno Zaragoza, las cifras del operativo de Cruz Roja durante los Pilares y detalles de la apertura de las food trucks en Echegaray, del PilarGastroWeek o del ZGamer. Hablamos también de la detención de seis mujeres por venta fraudulenta de entradas de Espacio Zity o del desmantelamiento de un “supermercado de drogas” en Mariano Cerezo, entre otros asuntos. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Voluntarios y sanitarios de Cruz Roja participarán en 250 actos durante las fiestas del Pilar para velar por la seguridad y atender posibles urgencias. El año pasado atendieron a 471, y de ellas, 66 fueron ingresadas. Su trabajo in situ contribuye a la salud de los ciudadanos y a evitar la congestión de las urgencias y hospitales. Además, miembros de Cruz Roja Juventud sensibilizarán sobre salud sexual, género o consumo de estupefacientes en los principales enclaves de la celebración.

La ciudad está ya preparada para las fiestas y de hecho, hoy abren ya las food trucks de Echagaray y Caballero. Hablando de hostelería, más de 40 restaurantes y bares participarán en la nueva edición del “PilarGastroWeek”. Otro plato fuerte, el Zgamer, abrirá mañana sus puertas en la Sala Multiusos del Auditorio.

