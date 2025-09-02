Más de Uno Zaragoza matinal 02/09/2025

La alcaldesa espera que la dirección de Avanza y el comité avancen las negociaciones del nuevo convenio para incluir las mejoras en el nuevo pliego del bus urbano. Lo dijo en una entrevista en Más de Uno Zaragoza en la que también habló del proyecto de vivienda en Vía Hispanidad, sobre la tala de árboles por motivos de seguridad o sobre los presupuestos.

Mientras tanto, siguen las protestas por el cierre de 7 de las 27 Zonas Jóvenes. Aunque desde el gobierno ven necesario adaptar ese modelo pensado hace 30 años a las necesidades de las chicas y chicos de hoy en día, colectivos vecinales y partidos como ZeC se muestran muy críticos con la decisión.