Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 02/09/2025

En Más de uno Zaragoza, la dirección y comité de Avanza volverán a reunirse mañana para negociar el convenio del bus urbano. Escuchamos a la alcaldesa Chueca en una entrevista en la que abrió la puerta a modificar el proyecto de vivienda en Vía Hispanidad, o en la que también se refirió a la negociación del presupuesto o a la tala de árboles. Entre otros asuntos, hablamos también de los últimos fichajes del Real Zaragoza. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La alcaldesa espera que la dirección de Avanza y el comité avancen las negociaciones del nuevo convenio para incluir las mejoras en el nuevo pliego del bus urbano. Lo dijo en una entrevista en Más de Uno Zaragoza en la que también habló del proyecto de vivienda en Vía Hispanidad, sobre la tala de árboles por motivos de seguridad o sobre los presupuestos.

Mientras tanto, siguen las protestas por el cierre de 7 de las 27 Zonas Jóvenes. Aunque desde el gobierno ven necesario adaptar ese modelo pensado hace 30 años a las necesidades de las chicas y chicos de hoy en día, colectivos vecinales y partidos como ZeC se muestran muy críticos con la decisión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer