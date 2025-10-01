Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 01/10/2025

En Más de uno Zaragoza, empieza la vacunación contra la gripe en residencias de mayores y avanzan los trabajos de limpieza en Cuarte de Huerva, María y Cadrete. Hablamos del apoyo de CEPYME a las empresas afectadas por las lluvias, del cruce de declaraciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento por los Puntos Violeta, o de los cerramientos del Mercado Central, además de la información del deporte. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Empieza hoy la vacunación de la gripe de trabajadores y usuarios de centros residenciales, mujeres embarazadas o personal sanitario. El departamento de Sanidad ha comprado cinco tipos de dosis distintas dirigidas a distintos tramos de edad. Las hay intranasales, para niños de entre 1º y 3º de Infantil, mientras que, para el resto, son inyectables.

Mientras tanto, avanzan los trabajos de limpieza en las localidades afectadas por las tormentas del domingo. Unas treinta empresas que registraron daños ya han accedido al formulario de CEPYME para informar y agilizar la tramitación de ayudas y compensaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer