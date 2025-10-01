Más de Uno Zaragoza matinal 01/10/2025

Empieza hoy la vacunación de la gripe de trabajadores y usuarios de centros residenciales, mujeres embarazadas o personal sanitario. El departamento de Sanidad ha comprado cinco tipos de dosis distintas dirigidas a distintos tramos de edad. Las hay intranasales, para niños de entre 1º y 3º de Infantil, mientras que, para el resto, son inyectables.
Mientras tanto, avanzan los trabajos de limpieza en las localidades afectadas por las tormentas del domingo. Unas treinta empresas que registraron daños ya han accedido al formulario de CEPYME para informar y agilizar la tramitación de ayudas y compensaciones.