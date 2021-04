Más de uno Huesca (8:20) 29/04/2021

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha mostrado gran preocupación por unos datos que califica de malos y que cree irán en aumento en los próximos días. Por ello pide a los vecinos que limiten al máximo la vida social y eviten cualquier contacto que no sea imprescindible. Alerta de que Jaca está en una situación similar a la vivida antes de la ola del pasado mes de octubre. Este jueves el Ayuntamiento de Jaca mantendrá una reunión para valorar si adoptan o no medidas de carácter municipal para tratar de frenar los contagios. Además, quedan pocos días para el Primer Viernes de Mayo. Obviamente no hay celebraciones oficiales y Juan Manuel Ramón ha pedido encarecidamente que tampoco las haya a nivel privado.