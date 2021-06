Más de uno Huesca (08:20) 09/06/2021

La Junta de Gobierno se ha visto obligada a desestimar las modificaciones en el contrato de los festejos taurinos de San Lorenzo, de acuerdo a los informes de intervención y tesorería que advierten que no es posible una miniferia taurina del 5 al 7 de agosto tal y como proponía la empresa adjudicataria. No obstante, Tauroemoción insiste en que hay fórmulas para poder hacer festejos en las fechas que propone. Entiende que hay vías jurídicas para que Huesca no se quede sin toros por segundo año. Además, el PP pide al alcalde “que deje de confundir a sus vecinos” y desde Vox exigen el cumplimiento contractual.