Más de Uno Aragón matinal 8:20 13/10/2025

Hoy 13 de octubre, 3.500 personas participarán en Zaragoza en la Ofrenda de Frutos más numerosa de su historia. Son representantes de las Casas Regionales, de ayuntamientos y organizaciones o vecinos de todos los barrios y distritos de la ciudad.

Ayer en Zaragoza más de 120.000 personas participaron en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, la más multitudinaria y larga hasta la fecha. Terminó pasadas las 00 horas. Durante varios días, permanecerá en la plaza la estructura de más de 15 metros y con más de siete millones de flores.