Informativo matinal

Más de Uno Aragón matinal 8:20 13/10/2025

En Más de uno Aragón, 120.000 personas participaron ayer en la ofrenda de flores. Hoy terminan las fiestas del Pilar de Zaragoza con la de frutos. Además, Azcón pide unidad en el marco de la Fiesta Nacional, recomiendan prescribir ejercicio para reducir gasto sanitario, detalles del programa +RuralTEA, el PSOE propone un plan para celebrar el aniversario del primer chocolate en Aragón, el juicio contra un violador reincidente, y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Hoy 13 de octubre, 3.500 personas participarán en Zaragoza en la Ofrenda de Frutos más numerosa de su historia. Son representantes de las Casas Regionales, de ayuntamientos y organizaciones o vecinos de todos los barrios y distritos de la ciudad.

Ayer en Zaragoza más de 120.000 personas participaron en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, la más multitudinaria y larga hasta la fecha. Terminó pasadas las 00 horas. Durante varios días, permanecerá en la plaza la estructura de más de 15 metros y con más de siete millones de flores.

