Más de uno Aragón (7:20) 01/04/2022

Comienza el proceso de escolarización del curso 2022-2023 con la previsión de que 9.644 niños accedan a primero de Educación Infantil, 300 menos que este curso, y con novedades. Aumenta por ejemplo la baremación por renta, discapacidad o partos múltiples.

Y Lambán no firmará hoy con el COE el informe técnico sobre los JJOO de Invierno, al no equiparar los intereses de Aragón y Cataluña. Nuestra Comunidad trabaja una alternativa para corregirlo, con ánimo constructivo. Lambán explica que los técnicos aragoneses han defendido durante este proceso celebrar pruebas relevantes en estaciones aragoneses, aunque no han sido escuchadas.