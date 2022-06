Noticias Aragón matinal 13/06/2022

Día clave para la candidatura olímpica del Pirineo. Está previsto que hoy comparezca el presidente del COE, Alejandro Blanco, y no parece que pueda haber buenas noticias. Podría quedar dinamitada la posibilidad de que Aragón y Cataluña opten juntas a organizar los Juegos de Invierno de 2030 a no ser que haya un acuerdo in extremis que parece muy improbable.

Primera ola de calor de la temporada y ni siquiera estamos aún en verano. El miércoles y viernes podríamos alcanzar los 44 grados en varios puntos de Aragón. Estas temperaturas aumentan el riesgo de incendios. Para mejorar la coordinación ante fenómenos extremos como este, el Gobierno aragonés prevé aprobar próximamente la nueva Ley de Emergencias.