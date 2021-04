Informativo matinal Zaragoza

Más de uno Zaragoza (8:20) 20/04/2021

En Más de Uno Zaragoza actualizamos las cifras de contagios (196, 80 más) y hablamos de la paralización del servicio de ayuda a la solicitud de la vacunación tras agotarse la oferta de citas. Escuchamos al alcalde Azcón sobre el proyecto de supermanzana en San Francisco y a la ministra de Defensa en su visita a la Base “San Jorge”. También hablamos de la campaña con la que el consistorio pide a los ciudadanos no alimentar palomas o patos y no dejar basura fuera del contenedor para no fomentar las plagas. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Rafael Feliz.