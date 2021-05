Más de uno Aragón (7:20) 06/05/2021

Los aragoneses que vivan en zonas no confinadas podrán salir de la Comunidad a partir del domingo, 9 de mayo, y además, se dejará de aplicar el toque de queda. En cambio, la actividad no esencial seguirá cerrando a las 22 horas y no se podrán reunir más de seis personas; cuatro, si es en el interior de los bares. Eso sí, las celebraciones sociales aumentarán el número de participantes y los eventos con más de 500 personas deberán recibir autorización previa. Mientras tanto, el martes se notificaron 374 nuevos positivos por coronavirus en Aragón, doce más que hace una semana. En las UCI hay ya 72 personas con covid ingresadas.