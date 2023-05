La Brújula de Aragón 30/05/2023

Con Nuria López. Aragón ha incorporado un nuevo nivel de alerta en caso de riesgo extremo de incendios, el nivel rojo plus. Nos ha explicado en qué consiste el director general de Gestión Forestal, Jorge Crespo. Por otro lado, las lluvias no están sirviendo para aumentar el nivel de agua embalsada en la Cuenda del Ebro y se mantiene la situación de emergencia por sequía. En el plano político, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio no da tregua a los partidos políticos.

El candidato del PP, Jorge Azcón, quiere gobernar en solitario en Aragón, porque fueron la lista más votada, aunque necesitará a VOX para ser investido como presidente. Desde el PSOE aragonés avisan: si el PP no quiere retratarse y formar gobierno con la ultraderecha, plantearán una mayoría alternativa. Además, este jueves estará operativo el nuevo servicio de transporte sanitario urgente, que ha sido objeto de polémica en los últimos meses y que sigue pendiente de la firma del convenio colectivo. Hemos hablado con el representante de los trabajadores, Juan Antonio Busqueta.