Muchos zaragozanos aprovecharán la entrada en vigor del levantamiento del cierre provincial para visitar otros puntos de la Comunidad Autónoma y desconectar así de la rutina. Pese a la evolución positiva de los casos y el fin del cierre provincial, no hay medidas de flexibilización para el ocio nocturno. Por eso hoy se vuelven a concentrar para denunciar que unas 193 salas de fiestas no podrán volver a abrir sus puertas. Mientras tanto, los miembros del gobierno municipal PP-Ciudadanos insisten en que la ruptura de acuerdos en Murcia o Madrid no afecta a la capital aragonesa.