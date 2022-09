Más de uno Huesca 29/09/2022

Este jueves hemos hablado con la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca del impacto de los elevados precios de la electricidad y el gas que, de media, ha supuesto un incremento del 175% en sus costes. También nos han acompañado desde Supermercados Altoaragón para contarnos el acuerdo alcanzado con la app Too Good To Go y evitar el desperdicio de alimentos. Antes de la una, hemos repasado la actualidad más cercana.

A la vuelta del boletín, hemos recorrido la agenda de la Feria Internacional de Teatro y Danza que hoy termina, nos hemos detenido en el Centro Cultural Ibercaja donde el 8 de octubre comienza el taller infantil sobre “Talento artístico”, con el alcalde de Loarre, Roberto Orós, hemos recorrido el mirador de los buitres y el laboratorio paleontológico y con la comarca de la Hoya de Huesca, hemos conocido propuestas culturales para el fin de semana. En deportes con Justo Guisado, tiempo para el Peñas y el Bada Huesca.