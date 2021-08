Más de uno Huesca 12/08/2021

Este jueves hemos charlado con la AEMET para conocer cómo afectará la ola de calor a la provincia de Huesca y saber qué podemos esperar estos días, hemos buscado la temperatura más alta de la provincia consultando en varios de nuestras localidades y nos ha acompañado Carlos Badía, jefe de intervención en el Servicio Provincial de Bomberos y responsable del parque de Fraga, con quien hemos comentado cómo están nuestras masas forestales y cómo evitar cualquier incendio.

Hemos mirado al cielo para observar las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que alcanzan esta noche el momento de máxima actividad. Pese a las no fiestas, la albahaca no ha perdido pulso y la familia Grasa – Alpín están detrás de esa gran pajarita de albahaca ubicada en la plaza Jara. Jorge Abbad nos ha contado de dónde vino la idea y cómo la albahaca forma parte de la tradición familiar. Y de albahaca a la Carrasca Milenaria de Lecina que será la imagen del cupón de la ONCE el próximo 21 de agosto. Deportes con Justo Guisado analizando la rueda de prensa de Nacho Ambriz previa al partido de mañana frente al Eibar. Antes de las dos, noticias.