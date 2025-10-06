La Selva de Borneo, un lugar misterioso y con mucho por descubrir

La naturaleza está repleta de misterios y hay lugares en el mundo que son especialmente sensibles a muchos fenómenos y comportamientos de animales que no se alcanzan a entender. De ahí la fascinación por muchos investigadores. Luis Tobajas abre su Desafío Viajero a la Selva de Borneo, uno de esos lugares. Esta región ya es curiosa en su ubicación, es la tercera selva más grandes del mundo y está dividida entre Malasia, Indonesia y Brunei, como dice Luis Tobajas, es conocida como la “Amazonas asiática”.

Se trata de una de las selvas más inexploradas de la tierra y se tienen catalogadas más de 15.000 especias diferentes de plantas, más otras muchas que no tienen ni nombre, a ellas se les suma una gran cantidad de animales como el oso malayo, el rinoceronte de Sumatra o los elefantes pigmeos. Curiosidades que cuenta Tobajas de esta selva y a las que hay que añadir lo que gira en torno a uno de los animales más espectaculares como es el orangután.

El orangután, el rey

Cada uno de los países que tienen su espacio en la selva cuentan con un Centro de Conservación de los orangutanes. En el lado de Indonesia se encuentra el Parque Nacional Tanjung Puting y en Malasia, el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok. En estos centros se encuentran orangutanes que tuvieron que ser recuperados debido a la gran deforestación que realizó el gobierno malayo para poder plantar palmeras y así producir aceite de palma.

Luis Tobajas nos adentra en los orangutanes. Unos grandes simios con un característico pelaje rojizo que comparten el 96% del ADN con los seres humanos, lo que hace que tenga muchas similitudes con las personas. Todos los días se hacen la cama, cada noche, explica Tobajas que se construyen su cama como si fuera un nido en los árboles con maderas, ramas y hojas. Si llueve se cubren con grandes hojas de los árboles, utilizan pequeños palos como si fueran herramientas para comer y su mirada “es como mirarte en un espejo de lo profunda que es”, añade Luis Tobajas.

Misterios como orangutanes

Siguiendo un Desafío Viajero, Luis Tobajas nos habla de la leyenda del conocido como “yeti de la selva”. Cuenta cómo el Orang Pendek, traducido como “hombre bajito” o pequeño, se trata de un ser que mide entre 80 centímetros y un metro y medio, tiene los brazos largos, camino erguido y es fuerte. Ya en 1915 se habla de unas huellas que se encontraron y que tenían de especial que tenía los pies al revés. Después se han registrado diversas evidencias, en 1923, 1932 e incluso en 2001 se encontró pelo y huellas que se analizaron y no correspondían a ninguna especie conocida.

Se cree que pueda tener alguna relación con el Homo Floresiensis, cuyos restos se encontraron en 2003 y corresponde a fósiles de más de 18.000 años de antigüedad. A pesar de mantener la hipótesis de que sea su antepasado, los habitantes de Borneo siguen trasladando la leyenda del Orang Pendek.