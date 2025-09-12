Los secretos del salmón noruego de Bergen

Los fiordos de Noruega es uno de los destinos a los que hay que acudir una vez en la vida. Por su riqueza natural, pero también gastronómica. El pescado, los productos del mar en general, marcan la riqueza de su cocina. De ahí que Manuel Barranco, Chef Manolito, haya decidido poner su mirada en Bergen, la segunda ciudad noruega de mayor tamaño y una de las más turísticas. Ahí se encuentra el Fish Market, un lugar en el que se pueden encontrar cangrejos reales de gran tamaño, además de hamburguesas de pescado, perritos con camarones y todo tipo de productos del mar que se pueden escoger y los cocinan en el momento.

El salmón es el producto estrella de Noruega y la propuesta que hace Chef Manolito es un “salmón al horno con mantequilla ahumada”. Los ingredientes:

4 raciones de salmón , unas tranchas sin espinas

, unas tranchas sin espinas Aceite oliva

oliva Zumo limón

Puerro asado para el acompañamiento

asado para el acompañamiento Sal y pimienta

200 ml de nata líquida

líquida Mantequilla ahumada

Se pone el salmón al horno a 180 grados y en seis-siete minutos está hecho. También se puede hacer a la sartén. En la sartén bien caliente se pone el salmón con la piel hacia abajo para que se tueste. Una vez que se ha tostado bien, se apaga el fuego, se tapa y se deja que termine de hacerse con el calor de la sartén.

A continuación, se hace la mantequilla ahumada. Para ahumar la mantequilla, se puede añadir virutas de serrín encendidas para que coja el sabor (luego hay que colar la nata), pero también se le puede añadir sal ahumada o añadir esencia de humo que venden. Reducimos la nata a la mitad y añadimos la mantequilla poco a poco, sin que llegue a hervir. Añadimos el zumo de limón, sal, pimienta, perejil y cebollino.

A la hora de emplatar se añade el puerro (que se puede asar en el microondas), encima se coloca las tranchas de salmón, la salsa y podemos terminar con un poco de caviar.

Postre con fruta

Chef Manolito cuenta cómo uno de los dulces más tradicionales de Noruega son los bollos de canela, pero la propuesta que nos hace es probar algo tan típico como un queso marrón que se llama brunost. Manuel Barranco lo describe como un término medio entre lo dulce y lo salado con un sabor muy especial.

La propuesta del chef es unas fresas con brunost. Para ello, hay que hacer un caramelo con azúcar, añadiendo mantequilla y haciendo como un toffe añadiendo la ralladura del queso marrón. Se le pone algo de nata y se mezcla bien. Una vez que lo tenemos hecho, lo ponemos en un bol o un plato y le añadimos las fresas.