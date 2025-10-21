Los pelmeni y sklandrausis nos acercan a Riga

La gastronomía letona es muy variada y entre todos los platos tradicionales que se pueden degustar, Manuel Barranco “Chef Manolito” propone ir a Riga y aprender a cocinar Pelmeni y Sklandrausis. Ambos platos se pueden elaborar con productos aragoneses ya que, como indica el Chef, el primero es una pasta rellena y el segundo, una tarta de verduras.

Para elaborar la masa de los pelmeni hay que tener los siguientes ingredientes:

Harina de trigo

Huevo (la yema)

Aceite

Sal y azúcar

Agua

Se mezclan todos los ingredientes hasta conseguir una masa elástica. Lo ideal sería hacerlo con una máquina especial para la elaboración de pasta, sino, también queda muy bien estirando la pasta con un rodillo hasta conseguir que quede fina. Una vez logrado, se hacen formas redondas, en su interior colocaremos el relleno y después se le dará forma como de croissant.

El relleno se puede hacer con carne picada de ternera o cerdo y un sofrito. El consejo del Chef Manolito es añadirle trufa rallada para darle un sabor diferente. Una vez que se tiene los pelmeni, se cuecen en agua hirviendo a la que no es necesario añadir el aceite. Se dejan enfriar y se sirven con un poco de “creme fresh” (salsa de nata con yogur). Y el toque de Manuel Barranco, aromatizar con eneldo.

Postre letón

El segundo de los platos propuestos por Chef Manolito es un plato dulce. Se trata de la sklandrausis, unas tartaletas de masa quebrada realizadas con harina de centeno y que se rellenan de una mezcla compuesta por:

Ralladura de zanahoria

Patata

Especias

Miel y azúcar

Una vez realizada la mezcla y rellenadas las tartaletas, se hornean y se dejan enfriar antes de servirlas acompañadas de un sorbete.