Nos adentramos en la forma de vida de los Bajau o "nómadas del mar"

En la zona conocida como “Triángulo de coral”, entre Indonesia, Filipinas y este de Borneo vive una comunidad que es conocida como los “nómadas del mar” o “gitanos del mar”. Se trata de los Bajau, el destino escogido por Luis Tobajas en su Desafío Viajero. Como explica Tobajas, se trata de una comunidad muy especial, porque son capaces de aguantar sin respirar bajo el agua entre 3 y 5 minutos y son capaces de descender a unos 40 metros de profundidad sin necesidad de utilizar medios artificiales.

Precisamente, Luis Tobajas explica que un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Copenhague en 2018 concluyó que los bajau cuentan con una mutación genética por la que su bazo es un 50% más grande que el de otras personas. Cualidad que les hace tener esa capacidad de inmersión, ya que el bazo es un reservorio de glóbulos rojos y, por tanto, de oxígeno.

Algo que también caracteriza a los bajau es que son apátridas, no hay ningún país que les reconozca, por lo que no tienen ni documentación ni pasaporte, hasta tal punto que tampoco saben la edad que tienen. Ellos se guían a través de los movimientos astronómicos, del viento, el movimiento del agua y saben cuándo va a haber una tormenta o un tifón y así mueven sus “palacitos” o cabañas.

El viajero Luis Tobajas relata cómo son “gente que están hechos del mar, es parte de su cuerpo, de su vida”. Tanto es así que, aunque la mayoría de ellos son musulmanes, la espiritualidad va más allá y “sus creencias y cosmovisión late bajo el corazón del mar”. Los cementerios están ubicados en tierra firme, pero cuando los entierran, están orientados a la Meca, pero con los ojos mirando al mar. “Saben que el mar es su casa, tu templo y su tumba”. Tobajas cuenta cómo dialogan con sus ancestros a través de los chamanes y la primera pesca del día la devuelven al mar en dedicación a sus ancestros.

Como dice Luis Tobajas: “quizá no fueron ellos los que eligieron el mar, quizá fue el mar quien los eligió a ellos y mientras quede un niño bajau buceando bajo una barca, la voz de los nómadas seguirá viva en los mares del sudeste asiático”.