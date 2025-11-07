Los lagos rosas, un espectáculo natural para disfrutar

La cámara de fotos de Beatriz Pitarch siempre está preparada para ofrecer, en cualquier momento, las mejores fotografías de todo tipo de escenarios. En Destinos en un Click nos lleva, en esta ocasión, a conocer diversos lagos rosas que hay en diferentes lugares del mundo. Todos tienen este color porque comparten una alta salinidad de sus aguas, más incluso que el Mar Muerto, e incluso, como cuenta Pitarch, en muchos está prohibido el baño y pertenecen a empresas salineras. Debido a ese alto grado de sal, también es fácil que proliferen algas y bacterias que les da ese color.

Entre los lagos más espectaculares con este color, para Beatriz Pitarch destaca uno sobre todos, es el Lago Hillier, en Australia. “Tiene un color rosa muy intenso durante todas las épocas del año”. Este lago está en una isla deshabitada llamada Middle y acceder a ella es complicado, pero las vistas que se pueden tener desde un helicóptero son excepcionales. “Puedes ver el rosa intenso del lago junto a una gran franja verde que forma un pequeño bosque con melaleuca y eucaliptus y el azul del océano”. Este lago mide 600 metros de largo y hay diversos vuelos turísticos que permiten disfrutar de él.

Otra de las propuestas que hace Beatriz nos lleva hasta México, a Las Coloradas. Se encuentra en el Yucatán, a unas tres horas y media en coche de Cancún. Exactamente no es un lago sino una serie de balsas de agua que pertenecen a una empresa que extrae la sal de este entorno. Para verlo en su máximo esplendor hay que ir entre los meses de marzo y julio. Y en abril y mayo se puede ver un gran volumen de flamencos.

El tercero al que nos lleva Beatriz está en España, se trata de las Salinas de Torrevieja, en Alicante. En esta ocasión también se trata de una empresa la que explota este terreno para sacar sal, hasta 800.000 toneladas al año de este producto. El mejor momento para ver ese color rosa de sus aguas es entre junio y octubre y la recomendación de la fotógrafa es ir al atardecer para disfrutar de la unión de los colores.

En el mundo hay muchas otras opciones de lagos rosas como el Lago Rosa en la localidad senegalesa de Dakar, la Laguna Colorada de Bolivia, el Hutt Lagoon en Australia, el Lago Masazirgol en Azerbaijan o el Lago rosa Dusty en Canadá.